Forsøk på å tvinge Trump til å vise sjølvmeldinga stoppa

Demokraten Bill Pascrell sa måndag at Kongressen har eit ansvar for å sørgje for at «den utøvande makt oppfyller den ypparste standard når det gjeld openheit, for å sikre at publikums interesse står i høgsetet». Han og fleire av partifellane hans meiner openheit om skatten også ville gjere det lettare for både politikarar og publikum å avgjere om Trump har investeringar i Russland.

Trump har sagt at han ikkje har nokon investeringar i Russland, og demokratane innrømmer at dei ikkje har bevis for noko anna. Dei seier det er ein av grunnen til at dei vil ha tilgang til skatteopplysningane.

Republikanarane har fleirtal i Representantenes hus, og ei avstemming om å utsette Pascrells forslag på ubestemt tid vart vedtatt med 229 mot 185 stemmer.

