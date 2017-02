Drapsforsøk med handgranat i Malmö

Eksplosjonen skjedde på ein tomt i eit bustadområde i den sørsvenske byen ved 21-tida måndag kveld. Den skadde vart sendt til sjukehus for sjekk.

– Vi trur nokon har kasta ein handgranat mot denne personen, seier pressetalsmann Calle Persson i Skåne-politiet til nyheitsbyrået TT. Seinare opplyser politiet at funn på staden og skadane på personen og materielle skader på staden tyder på at det faktisk var ein handgranat. Den nasjonale bombegruppa er kalla ut til staden.

– Dei skal sørgje for at det er trygt for teknikarane å undersøkje åstaden. Det er framleis sperra av, av omsyn til sikkerheita, seier Persson.

Politiet omtaler saka som eit drapsforsøk.

