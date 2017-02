Paven vurderer besøk til Sør-Sudan

I førre veke fastslo tre FN-organ at 100.000 menneske er ramma av hungersnød i delstaten Unity Nord i Sør-Sudan. Ytterlegare 1 million står i fare i andre delar av landet. Landbruksproduksjonen har blitt kraftig redusert etter at det braut ut væpna konflikt mellom president Salva Kiir og visepresident Riek Machar i desember 2013.

Pave Frans fortalde om den moglege reisa til Sør-Sudan då han søndag vart den første paven som besøkte det anglikanske kyrkjesamfunnet i Roma. Anglikanarane har vore etablerte i den italienske hovudstaden i 200 år, og det var i samband med feiringa av jubileet at Frans besøkte kyrkjelyden og saman med biskop Robert Innes bad og gjennomført ei felles gudsteneste søndag.

– På desse to hundreåra har mykje endra seg i forholdet mellom anglikanarar og katolikkar, som tidlegare var mistenksame og fiendtleg innstilt overfor kvarandre. I dag, takknemlege overfor Gud, anerkjenner vi kvarandre for det vi faktisk er: Brør og søstrer i Kristus, gjennom vår felles dåp, sa paven. Han snakka også om å styrke banda mellom dei to kyrkjesamfunna.

Det er snart eit halvt tusenår sidan den anglikanske kyrkja vart danna. Det skjedde i første halvdel av 1500-talet etter at Pave Klemens VII nekta å annullere ekteskapet mellom Englands kong Henrik VIII og den første kona hans, Katarina av Aragon.

