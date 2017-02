Jean-Marie Le Pen dømd for hatytringar

Avgjerda skjedde i ein ankedomstol i Aix-en-Provence måndag og held dermed oppe avgjerda som ein lågare domstol kom med i 2013, skriv avisa Le Figaro.

Le Pen, som er far til noverande Nasjonal front-leiar Marine Le Pen, blei i 2013 dømd for hatytringar etter å ha sagt at "romfolk har ei naturleg lyst til å stela".

Det var under ein pressekonferanse at Le Pen kom med uttalen då han samanlikna romfolk med fuglar og spelte på det franske verbet "voler" som betyr både å fly og å stela.

Han brukte også ordet "odorante" (illeluktande) om romfolk.

Le Pen er fleire gonger tidlegare dømd for rasisme og for å ha nekta for folkemordet på jødane i Europa under andre verdskrigen.

I eit intervju med BBC i 1987 omtalte han drapa på jødar i gasskammera til nazistane som "ein detalj i historia". I fjor blei han dømd til ei bot på 30.000 euro for å kalla holocaust for "ein detalj" endå ein gong.

Dottera Marine Le Pen har teke avstand frå synspunkta til faren, og han er også ekskludert frå Nasjonal Front.

