Antatt angripar drepen etter bombeeksplosjon i Indonesia

Mannen forskansa seg i ein regjeringsbygning etter å ha detonert ei mindre bombe i provinshovudstaden Bandung i Vest-Java.

Han prøvde å tenne på bygningen, og TV-bilete viser ei skotveksling før politiet fekk kontroll over mannen. Konfrontasjonen varte i ein times tid, og politiet opplyser at den mistenkte mannen vart såra. Seinare kom det melding om at han døydde på veg til sjukehuset. Ingen andre skal ha blitt påført skadar.

– Vi prøvde å forhandle, men han prøvde i staden å tenne på bygningen, seier den lokale politisjefen Anton Charliyan.

Han seier situasjonen er under kontroll og legg til at den mistenkte høyrer til «eit terrornettverk». Bomba som gjekk av i ein park i Bandung, skal ha vore laga av ein trykkokar. Charliyan seier at mannen i tillegg hadde ein ryggsekk med eksplosiv med seg.

