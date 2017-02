16 land skal diskutere TTP-konkurrent

Nokre av Asias fattigaste land, som Laos og Myanmar, er representerte i forhandlingane om Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) i Japan. Det same er land frå andre enden er skalaen, som Japan og Kina. Også Australia, Brunei, Kambodsja, India, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinane, Singapore, Thailand og Vietnam deltar i møta.

RCEP-samtalane har gått føre seg sidan 2013, men ei rad usemjer landa imellom har ført til at samtalane har trekt ut. Ein potensielt ny avtale blir sett på som ein rival til Trans-Pacific Partneship-samarbeidet (TPP), som Donald Trump trekte amerikanarane ut av kort tid etter at han vart USAs president i januar. TTP, som Kina ikkje er ein del av, vart rekna som eit teikn på amerikanaranes økonomiske forplikting til regionen under den førre administrasjonen.

Samtalane går føre seg i den japanske hamnebyen Kobe.

