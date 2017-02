Senator arrestert på Filippinane

Senator Leila de Lima har vore ein aktiv motstandar av den brutale krigen presidenten har ført mot narkotika.

Arrestasjonen kjem dagen etter at ein domstol skreiv ut arrestordre for Lima og andre tenestemenn som blir skulda for å ha fått mutingar frå narkobaronar. De Lima har nekta for skuldingane og hevdar det heile er eit forsøk frå Duterte på å få kritikarane til å bli stille.

Over 7.000 narkomistenkte er så langt blitt drepne i Dutertes knallharde oppgjer.

