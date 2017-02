Russland varslar veto mot nye Syria-sanksjonar i FN

Det seier Russlands viseambassadør til FN til pressa etter eit lukka møte i Tryggingsrådet fredag.

– Eg forklarte akkurat haldninga vår veldig klart overfor partnarane våre. Dersom ho hamnar på bordet, kjem vi til å leggja ned veto, seier Vladimir Safronkov.

Resolusjonsutkastet han omtalar, tek til orde for å innføra nye sanksjonar mot Syria på grunn bruken ein reknar med at regimet har av kjemiske våpen.

Menneskerettsgruppa Human Rights Watch (HRW) skulda i ein rapport seinast 13. februar regimet for å ha utført fleire kjemiske angrep mot sivile under då dei erobra Aust-Aleppo på nytt.

Tidlegare har FN-ekspertar slått fast at syriske regjeringsstyrkar har brukt kjemiske våpen under krigen. Russland meiner likevel å ha bevis for at opprørarar har brukt slike ulovlege våpen i Aleppo.

(©NPK)