IAEA: Iran rettar seg etter atomavtalen

Iran har no 101,7 kilo låganrika uran som kan brukast i atomkraftreaktorar, langt mindre enn dei 300 kiloa landet har lov til å ha i samsvar med avtalen, ifølgje ein hemmelegstempla IAEA-rapport. Rapporten er leke til fleire media, mellom anna tyske DPA og franske AFP.

Dokumentet viser også at Iran rettar seg etter restriksjonane på andre sensitive materialar, og at iranske styresmakter har sett i verk tiltak for å demontera utstyr som har vore brukt til anriking av uran.

Den historiske avtalen blei inngått mellom Iran og seks stormakter, mellom andre USA og Russland, i juli 2015.

Avtalen skal syta for at Iran ikkje brukar det kjernefysiske programmet sitt til å utvikla atomvåpen. I avtalen er det mellom anna sett eit tak på kor mykje anrika uran Iran får lov til å produsera sidan prosessen ikkje berre kan brukast til å produsera kraft, men også til å laga atombomber.

