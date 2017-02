Grasrota pressar demokratane til motstand mot Trump

Demokratane samlast i helgen for å velja ny leiar og meisla ut ein strategi no som partiet står svakare enn på mange år etter det uventa nederlaget i november i fjor.

Ikkje berre har USA republikansk president. Republikanarane har også fleirtal i begge kammera til Kongressen, og ein ny dommar vil gje konservativt fleirtal i høgsterett. I tillegg er det republikanske guvernørar i 38 av delstatane til USA og republikansk fleirtal i dei fleste delstatsforsamlingane.

Partieliten har vore i tvil om korleis dei skulle handtera Trump. Skulle dei visa kompromissvilje og prøva å lokka han inn til sentrum, eller stå hardt på motstanden sin mot den beinharde linja til Trump.

Ifølgje New York Times har derimot veljarane sjølve no bestemt strategien. Ein storm av rasande telefonar og e-postar, saman med protestar og store demonstrasjonar over heile landet har overbevist leiinga om at dei må yta motstand over heile linja.

Ei måling denne veka frå Pew Research Center viser at nesten tre firedelar av demokratane fryktar at partiet ikkje vil vera tøft nok. Berre 20 prosent er redd for at partiet går for langt i opposisjonen sin.

Første signal

Val av ny partileiar laurdag blir det første konkrete signalet om kva strategi partiet fell ned på.

Partileiinga føretrekkjer Tom Perez, ein latino som var arbeidsminister for Barack Obama, men han møter sterk motstand frå kongressrepresentant Keith Ellison og den 35-årige karismatiske ordføraren Pete Buttigieg frå South Bend i Indiana.

Ellison, som var den første muslimen i Kongressen og som blir støtta av Bernie Sanders, vil mellom anna aktivt arbeida for å få Trump stilt for riksrett.

Må skapa ny tillit

Men alle tre er samde om at første bod for partiet blir å oppretta kommunikasjonen med frustrerte kvite arbeidarklasseveljarar om stemde på Trump i fjor haust, på nytt

Ellison seier at Trump stal bodskapen til demokratane ved heile tida å terpa på at han var den einaste kandidaten som lytta til bekymringane til vanlege folk.

Ein tidlegare partileiar, Steve Grossman, seier at Trump var langt dyktigare enn Hillary Clinton til å visa veljarane at han kunne kjenna frustrasjonen til veljarane.

– Han gjorde det, og ho gjorde det ikkje. Det var den store skilnaden, sa Grossman til CBS radio tidlegare denne månaden.

Tornado av motstand

Blant dei som no krev aktiv motstand mot Trump, er guvernør Jay Inslee i delstaten Washington. Han støtta sjølv søksmålet mot forbodet mot flyktningar og innreiser frå sju muslimske land.

– Eg meiner vi må gjera motstand, på alle måtar, overalt og alltid når vi kan når Trump utfordrar grunnleggjande amerikanske verdiar, seier han og viser til ein tornado av grasrotstøtte til full motstand.

Men Demokratene er pinleg klar over at moglegheitene deira er avgrensa, og partileiinga er uroleg for at kravet til grasrota langt overgår det lovgjevarane kan greia, sjølv med sin beste vilje.

Primærvala

Dermed fryktar leiinga at sinte aktivistar kan utfordra moderate demokratar i primærvalet neste år, på same måte som Tea Party-aktivistane fekk kasta ei rekkje moderate republikanarar.

Sjølv Bernie Sanders åtvarar mot å kasta moderate demokratar frå normalt republikanske delstatar av frykt for at meir liberale demokratar vil tapa mot republikanske utfordrarar.

