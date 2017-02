Tidlegare Ku Klux Klan-topp hyller Le Pen

"Far hennar er ein stor mann og ein sann patriot. Han oppseda ei sterk og intelligent kvinne, som forstår korleis ho skal driva politikk i det 21. hundreåret", skriv den tidlegare Ku Klux Klan-leiaren David Duke på Twitter.

Innlegget er eit svar på eit spørsmål om kva han synest om Le Pen.

Jean-Marie Le Pen (88) stifta i si tid partiet Nasjonal Front, som dottera hans Marine no leier.

88-åringen har fleire gonger blitt dømd for å oppmuntra til rasehat og for å nekta for holocaust.

Marine Le Pen har ført partiet i ei meir moderat retning, men ei av dei viktigaste sakene er framleis å stoppa innvandringa, og ho har stor appell blant kvite veljarar med arbeidarklassebakgrunn.

David Duke gav varm støtte til Trump under valkampen i USA. Den amerikanske presidenten har teke avstand frå Ku Klux Klan, men enkelte meiner at han ikkje har vore tydeleg nok.

