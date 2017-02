Resistent bakterie svært utbreidd i danske svin

I 2014 viste ei screening at bakterien fanst i 68 prosent av besetningane.

– Det er heilt uakseptabelt, og det går heilt feil veg, seier Sanne Bjørn frå sentrumspartiet De radikale, som kritiserer regjeringa for å gå altfor sakte fram.

– Handlingsplanen har ikkje verka, og det er behov for at vi går langt meir radikalt til verks for å få omdanna dansk svineproduksjon til eit sunt landbruk, skriv ho i ein pressemelding.

Handlingsplanen mot MRSA blei vedteken i 2015.

