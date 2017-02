Ekspertar åtvarar Trump mot å triksa med økonomi-tal

Viss skuldingane stemmer, vil resultatet bli meiningslause data, seier professor Alan Deardorff til nyheitsbyrået AFP.

Det var avisa Wall Street Journal som i helga opplyste at regjeringa til Donald Trump har innført ein ny metode for å rekna ut handelsbalansen ved kontoret til handelsrepresentanten til USA.

Målet skal etter det som blir hevda vera å få handelsunderskotet til USA i handelen med Mexico og andre land til å verka større. Dette kan gjera det lettare for Trump å argumentera for endring av handelsavtalar.

Larry Summers, som var finansminister i regjeringa til Bill Clinton på 1990-talet, har skrive på Twitter at dei nye metodane til Trump-regjeringa vil vera "dum, uærleg og farleg".

Den venstreorienterte tankesmia Public Citizen meiner derimot at det er rett å endra utrekninga av handelsbalansen. På same måten som Trump-regjeringa meiner tankesmia at handelsunderskotet til USA i realiteten er større enn det noverande talet gjev inntrykk av.

