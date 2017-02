Barn fører til karriereforskjellar

For kvinner er det å få barn ei karrieremessig ulempe, skriv nyheitsbyrået TT. Det svenske fagforbundet Unionen står bak undersøkinga som viser at nesten halvparten av kvinnene vel redusert arbeidstid når dei blir foreldre, mens berre éin av fem menn gjer det same.

40 prosent av kvinnene seier dei lar vere å søke ny jobb av årsaker som heng saman med foreldrerolla, mot 25 prosent av fedrane. Undersøkinga viser også at 25 prosent av kvinnene ikkje fekk lønnsendringar på same måte som andre, noko som berre rammar 8 prosent av mennene.

Samanfatta reknar kvar tredje kvinne med at barnefødselen har påverka karrieremoglegheitene negativt.

– At arbeidslivet er foreldrevennleg, er ein av dei viktigaste føresetnadane for likestilling, seier styreleiar Martin Linder i Unionen.

Undersøkinga er gjennomført blant over 2.000 privattilsette med barn opp til elleve år.

