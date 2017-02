Over 300 båtflyktningar har omkomme i Middelhavet i år

Dei omkomne flyktningane og migrantane skal ha blitt funne ved byen Zawiya, vest for Libyas hovudstad Tripoli, allereie måndag morgon. Raude Halvmåne fekk ansvaret for dei seinare same dag.

Ein øydelagt gummibåt er funnen i nærleiken, opplyser talsperson for organisasjonen Mohammed al-Misrati til nyheitsbyrået AP tysdag. Gummibåten er ifølgje al-Misrati av typen som vanlegvis fraktar opptil 120 personar.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Raude Halvmåneforeiningar (IFRC) har publisert bilete på Twitter som viser dei døde, i svarte og kvite likposar, på ei strand.

La ut laurdag

Ein talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) skreiv på Twitter at båten drog frå byen Sabratha, vest for hovudstaden Tripoli, laurdag med 110 personar om bord.

Ifølgje IOM tok menneskesmuglarar motoren frå båten og lot han drive fritt. 12 migrantar er framleis sakna og antatt drukna. Ein overlevande ligg i koma på eit sjukehus, ifølgje FN-organisasjonen.

Medrekna dei døde som dreiv i land måndag, har så mange som 365 personar omkomme så langt i år idet dei prøvde å krysse Middelhavet og ta seg til Europa, ifølgje tal frå IOM. Mange tusen migrantar er blitt redda av fartøy i Middelhavet sidan nyttår.

Etter flyktningavtalen som blei inngått mellom EU og Tyrkia, har eit aukande tal reist frå Libya til Italia.

Januartal

Direktøren for det europeiske grense- og kystvaktbyrået EBCG, Fabrice Leggeri, seier 4.579 migrantar er stadfesta omkomne etter at dei prøvde å ta seg til Europa via den sentrale ruta over Middelhavet til Italia i 2016. Det faktiske talet kan vere høgare.

Til samanlikning omkom minst 2.869 personar i 2015 og 3.161 i 2014. Trass i vinter og kaldare vêr, ser det ikkje ut til at færre personar prøver å ta seg over Middelhavet no. I januar blei det registrert 228 omkomne migrantar.

Det er det høgste talet på omkomne i Middelhavet på éin månad dei siste åra.

Nye båtar

Leggeri meiner det høge talet på døde blant anna kjem av bruken av små og dårlege båtar.

Talsmann Ayoub Gassim for den libyske kystvakta seier over 500 migrantar blei redda i havet utanfor Sabratha fredag og laurdag.

Gassim seier smuglarane plasserer inntil 180 migrantar i større gummibåtar, noko som aukar risikoen for kantring. Han fryktar dei nye båtane vil gjere overfarten endå farlegare for migrantane.

(©NPK)