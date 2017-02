74 døde migrantar dreiv i land i Libya

Dei omkomne skal ha blitt funne allereie måndag morgon, og Røde Halvmåne fekk ansvaret for dei seinare same dag. Ein øydelagt gummibåt er funnen i nærleiken, opplyser talsperson for organisasjonen Mohammed al-Misrati til nyheitsbyrået AP tysdag.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har publisert bilete på Twitter som viser dei døde, i svarte og kvite likposar, på ei strand.

Fleire frå Libya

Fleire hundre personar har så langt i 2017 omkomme idet dei prøvde å krysse Middelhavet og ta seg til Europa.

Etter flyktningavtalen som vart inngått mellom EU og Tyrkia, har eit aukande tal flyktningar reist frå Libya til Italia. Mange tusen migrantar er blitt redda av fartøy i Middelhavet sidan nyttår.

Direktøren for det europeiske grense- og kystvaktbyrået EBCG, Fabrice Leggeri, seier 4.579 migrantar er bekrefta omkomme etter at dei prøvde å ta seg til Europa via den sentrale ruta over Middelhavet til Italia i 2016. Det faktiske talet kan vere høgare.

Til samanlikning omkom minst 2.869 personar i 2015 og 3.161 i 2014.

Januar-topp

Trass i vinter og kaldare vêr, ser det ikkje ut til at færre personar prøver å ta seg over Middelhavet no. I januar vart det registrert 228 omkomne migrantar.

Det er det høgste talet på omkomne i Middelhavet på éin månad dei siste åra.

Leggeri meiner det høge talet på døde blant anna kjem av bruken av små og dårlege båtar.

(©NPK)