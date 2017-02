– McMaster må ta stilling til Russland og Kina

Måndag vart det klart at generalen Herbert Raymond McMaster erstattar Michael Flynn som nasjonal sikkerheitsrådgjevar for USAs president Donald Trump.

– Det er for tidleg å seie noko om korleis McMaster kjem til å passe inn i sin nye sivile rolle som nasjonal sikkerheitsrådgjevar. Denne mannen er rekna for å vere ein glimrande soldat og strateg. Han har rykte for å seie meininga si og vere villig til å konfrontere høgtståande militære embetsmenn og sivil leiing dersom han er ueinig med dei, seier seniorforskar Patrick Cullen ved Norsk utanrikspolitisk institutt til NTB.

Cullen legg vekt på at den nytilsette sikkerheitsrådgjevaren kjem til å måtte vurdere i kva grad Kina kan bli ein trussel på sikt, og til å overvake korleis forholdet mellom Kina og Russland utviklar seg.

– Trump har ikkje uttrykt sine konkrete politiske mål overfor Russland, utover eit ønske om å sjå etter – trass skepsis frå kritikarane – nye måtar å samarbeide med Putin på, meiner forskaren.

At Russland kan fungere som ein alliert i kampen mot ekstremistiske grupperingar i Midtausten, er mange einige i.

– Men McMasters, til liks med forsvarsminister James Mattis, høyrer nok til i den "gamle skulen", med eit skeptisk syn på forholdet mellom Russland og USA, seier Cullen.

Trumps første nasjonale sikkerheitsrådgjevar, Michael Flynn, trekte seg etter å ha forklart seg urett om samtalar med Russlands ambassadør til Washington. Demokratane i Kongressen krev ein grundig gransking av Flynns forbindelsar til Russland.

