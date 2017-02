Venstrekandidat nær full siger i Ecuador

Då nesten 82 prosent av stemmene var talde opp, hadde Moreno nesten 39 prosents oppslutning.

Dermed nærma han seg grensa som automatisk betyr at andre valomgang blir avlyst. I så fall kan han feire valsigeren allereie no.

– Vi vil vinne denne kampen! sa Moreno til jublande tilhengarar i hovudstaden Quito mens stemmeteljinga gjekk føre seg. Deretter braut han ut i song.

For at andre valomgang skal avlysast, må Moreno få over 40 prosent av stemmene og 10 prosentpoengs leiing over nærmaste rival. Så langt har den konservative kandidaten Guillermo Lasso 29 prosent.

Moreno blir støtta av avtroppande president Rafael Correa. Den venstreorienterte kandidaten vil satse på høge skattar og sosiale ytingar, mens utfordraren Lasso vil kutte både skattar og offentlege budsjett.

63 år gamle Moreno brukar rullestol som følgje av ein skotskade han fekk under eit ran på slutten av 1990-talet. Vinn han valet, blir han éin av få toppolitikarar i verda som også er rullestolbrukar.

Valet vil ikkje berre ha stor betydning for Ecuadors innbyggjarar, men også for WikiLeaks' grunnleggjar Julian Assange, som har opphalde seg i Ecuadors ambassade i London dei siste åra.

Han fekk politisk asyl under Correa, og dersom Moreno vinn, kan han fortsette å bu i ambassaden. Vinn ein av dei konservative kandidatane, Guillermo Lasso eller Cynthia Viteri, må han førebu seg på ei usikker framtid. Begge har varsla at dei vil oppheve Assanges asyl dersom dei vinn.

