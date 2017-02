Våpenhandelen på sitt høgste sidan den kalde krigen

Ifølgje rapporten frå det svenske fredsforskingsinstituttet SIPRI har aukande etterspørsel frå Midtausten og Asia ført til veksten.

–Vi er bekymra. Spenningane har eskalert fleire stader. Det har ført til ei opprusting. Og når det blir fleire våpen, finst alltid risikoen for at dei blir brukte, seier Aude Fleurant, sjef for SIPRIs program for våpen og militærutgifter.

Sist gong våpenstraumen var på same nivå som i 2016, var i 1989, like før austblokka og Sovjetunionen kollapsa.

Aust- og Sør-Asia har stått for 43 prosent av våpenimporten i verda i åra 2012–2016. Midtausten kjem på andreplass med 29 prosent av importen.

Totalt har importen auka med 7,7 prosent i Asia og med heile 86 prosent i Midtausten.

Dei største eksportørane er USA (33 prosent) og Russland (23 prosent).

(©NPK)