Trump-besøk opp i parlamentet i Storbritannia

Eit statsbesøk inneber vanlegvis at dronninga står som vert. Men over 1,8 millionar personar har skrive under på eit opprop som slår fast at USAs president Donald Trump kan få komme til Storbritannia, men ikkje på statsbesøk. Årsaka er at kontroversane rundt Trump vil kunne stille dronning Elizabeth i forlegenheit.

Eit anna opprop som stiller seg bak eit statsbesøk har på si side fått 309.000 underskrifter.

Statsminister Theresa May har allereie formelt invitert presidenten på eit statsbesøk seinare i år. Regjeringa har sagt at dei har forståing for dei sterke synspunkta, men at dei ikkje støttar kravet om å degradere besøket.

