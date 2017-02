Malaysia kallar heim ambassadør frå Nord-Korea

I tillegg er Nord-Koreas ambassadør blitt kalla inn på teppet hos utanriksdepartementet i Malaysia.

Avgjerda blir grunngjeven med at Nord-Koreas ambassadør har skulda Malaysia for å konspirere med "fiendtlege styrkar" under etterforskinga av drapet på Kim Jong-nam. Halvbroren til Nord-Koreas leiar døydde etter å ha blitt spraya med ei mogleg giftig væske på flyplassen i Malaysias hovudstad Kuala Lumpur i førre veke.

Kim Jon-nam har levd i eksil dei siste åra, og Nord-Korea blir skulda for å stå bak drapet, noko som har forsura forholdet mellom landa. Så langt har Malaysia avvist krav frå Nord-Korea om at liket må utleverast.

Malaysias ansvar

Ifølgje ei pressemelding frå Malaysias regjering var Nord-Koreas ambassadør Kang Chol inne på møte hos utanriksdepartementet måndag morgon.

–Departementet understreka at sidan dødsfallet fann stad på malaysisk jord under mystiske omstende, er det malaysiske myndigheiters ansvar å gjennomføre ei etterforsking for å finne årsaka til dødsfallet, heiter det i pressemeldinga.

Oppsøkt av to kvinner

I alt fire personar er arresterte etter dødsfallet, deriblant ein 46 år gammal nordkoreansk mann.

Måndag publiserte japanske medium ein video som skal vise angrepet på Kim Jong-nam. Bileta viser ein mann i dress som blir oppsøkt av to kvinner som kjem frå kvar si side, og ei av dei held tilsynelatande noko framfor ansiktet på mannen.

(©NPK)