Le Pen føretrekkjer Assad i Syria

Le Pen, som er Nasjonal fronts presidentkandidat seinare i år, kom måndag på besøk til Libanon for å ha samtaler med president Michel Aoun og statsminister Saad Hariri.

Under samtalene i Beirut skulle dei blant anna snakke om korleis ein best vinn over islamistisk terror.

Ho sa seg samd med Hariri i at det er heilt nødvendig at alle land som vil kjempe imot islamsk fundamentalisme og IS, samlar seg.

Le Pen la til at Assad ville vere det minste vondet, og at han ville vere ei langt meir trygg løysing for Frankrike enn IS.

Russland er Assads viktigaste internasjonale støttespelar medan vestlege land helst ser at Assad går av som ledd i ei løysing på Syria-krigen.

(©NPK)