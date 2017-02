Tillerson møtte Kinas utanriksminister

Samtalane fann stad i samband med eit møte for G20-landa i Bonn i Tyskland fredag. Kva dei to utanriksministrane diskuterte, er førebels ikkje kjent. Samtalane er dei første mellom representantar for USA og Kina på dette nivået sidan Trump overtok.

Forholdet mellom USA og Kina har vore spent etter at Trump vart innsett, sidan han mange gonger har kritisert Kina og opna for endringar i USAs Taiwan-politikk. Trump har også signalisert at han er villig til å hjelpe Japan med å forsvare ei omstridd øygruppe i Aust-Kinahavet som også Kina gjer krav på.

I ein telefonsamtale med Kinas president Xi Jinping i førre veke forsikra likevel Trump at USA held fast på den såkalla eitt Kina-politikken. Dette inneber ei anerkjenning av at Kina og Taiwan i prinsippet er eitt land, sjølv om Taiwan i praksis har fullt sjølvstyre.

Samtalen mellom Trump og Xi skal ha vore ein føresetnad for at Wang valde å reise til G20-møtet i Bonn. Før presidentane snakka saman, låg det an til at den kinesiske utanriksministeren ville droppe møtet.

