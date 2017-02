FN: 1 million barn trenger hjelp i Ukraina

Auken på 420.000 barn sidan i fjor kjem av at kampane har forverra livssituasjonen i Aust-Ukraina, ifølgje Unicef.

Til saman 1,7 millionar menneske er fordrivne frå heimane sine i det austlege Ukraina. Mange har mista livsgrunnlaget, inntektene, tilgang på sosiale tenester og helsetilbod, medan levekostnadene har auka kraftig. Kvar femte skule er øydelagt eller skadd.

– Dette er ei usynleg krise, ei krise verda i stor grad overser, seier Camilla Viken, som er generalsekretær i Unicef Norge.

Unicef oppfordrar partane i konflikten til å overhalde Minsk-avtalen frå august 2015, og respektere internasjonal humanitær lov, inkludert å gi tilgang til humanitær hjelp.

– Desse barna har gjennomlevd tre forferdelege år med krig i Aust-Ukraina. No må dei få ein varig fred, slik at lidingane kan ta slutt, seier Viken.

Ho viser til at barn lever i konstant frykt for kampar. Tryggleiken til barna og den psykiske helsa deira vert sett i fare, og situasjonen er spesielt alvorleg for dei nærmare 200.000 barna som bur innanfor 15 kilometers avstand frå frontlinjene mellom regjeringskontrollerte og opprørskontrollerte område, ifølgje Unicefs tal.

Unicef ber om 260 millionar kroner for å sørgje for helse, ernæring, skulegang, reint vatn, hygiene og sanitærforhold, i tillegg til beskyttelse for barn og familiar.

(©NPK)