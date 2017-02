Avviste krav om å skrote finsk lov om homoekteskap

Alle opprop med over 50.000 tilslutningar er automatisk kvalifiserte for behandling i den finske Riksdagen. Over 100.000 skreiv under i håp om å annullere ekteskapslova, men forslaget blei nedstemt med 120 mot 48 stemmer. To unnlét å stemme, medan 29 representantar var ikkje til stades.

Likekjønna ekteskap har vore tillatt i Finland sidan 2014.

