Fransk økokrim held fram Fillon-etterforskinga

Fransk økokrim har oversendt resultata frå den førebelse etterforskinga av Fillon, og påtalemakta har på bakgrunn av dette vedteke at det er skilleg grunn til mistanke og grunnlag for å etterforske vidare, heiter det i ei kunngjering.

Tidsskriftet Le Canard Enchainé avdekte tidlegare i år at Fillon gjennom ei tiårsperiode lønna kona med nærare 4,5 millionar kroner, for udokumentert arbeid som assistent.

Fillon nektar ikkje for lønnsutbetalingane, men nektar for å ha gjort noko gale. Ifølgje han har kona Penelope utført viktig arbeid for han, både då han var folkevald i nasjonalforsamlinga og sat i regjering.

Fillon låg lenge godt an i kappløpet om å bli Frankrikes neste president, men har rast på meiningsmålingane sidan saka vart kjent.

Talsmann Damien Abad seier at Fillon vil fortsette valkampen, uavhengig av etterforskinga som no går føre seg.

(©NPK)