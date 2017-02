Sterk palestinsk reaksjon på mogleg kursendring i USA

– Dette er meiningslaust. Dei kan ikkje berre seie dette utan å ha eit alternativ, seier Hanan Ashrawi, som sit i sentralstyret i Den palestinske frigjeringsorganisasjonen (PLO).

Fråsegna er ein reaksjon på nyheita om at USA ikkje lenger vil diktere vilkåra for ei fredsløysing ved å insistere på at det skal opprettast ein palestinsk stat side om side med Israel. Fråsegna vart gitt av ein ikkje namngitt tenestemann i Det kvite hus under eit møte med pressa tysdag.

Møtet vart arrangert på kort varsel dagen før Israels statsminister Benjamin Netanyahu kjem på besøk til USAs president Donald Trump. Trump har enno ikkje hatt direkte kontakt med palestinske leiarar.

I over 50 år har både republikanarar og demokratar støtta ein tostatsløysing.

(©NPK)