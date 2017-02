23 irakarar saksøkjer Danmark for tortur-medverking

Irakarane vart tatt til fange av danske soldatar i Basra-området i 2004 og deretter overlatne til irakisk politi som skal ha torturert dei under avhøyr.

Dei 23 krev no 60.000 danske kroner kvar i erstatning, men det danske forsvaret har avvist kravet og hevda i det lengste at saka var forelda.

Men i 2016 slo Østre Landsret fast at saka ikkje var forelda og at den difor kunne bringast for retten.

– Denne saka er den einaste moglegheita for å få fastslått om Danmark hadde eit medansvar, seier juridisk rådgjevar i Dansk Institut mot Tortur Elna Søndergaard.

Det er planlagt heile 53 rettsmøte i saka, og det første er i november i år. Det siste rettsmøtet er tidfesta til 26. april 2018, og dom i saka er venta innan sommaren 2018.

