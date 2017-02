Trumps sikkerheitsrådgjevar trekkjer seg

I oppseiingsbrevet skriv Flynn at han hadde fleire samtalar med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før USAs nye president vart innsett. Han seier han gav «ufullstendig informasjon» om samtalane til visepresident Mike Pence. Pence, som var avhengig av informasjon frå Flynn, sa til å begynne med at sikkerheitsrådgjevaren ikkje hadde diskutert Russland-sanksjonar med ambassadøren. Flynn sa seinare at temaet likevel kunne ha vore snakka om.

– Eg har oppriktig beklaga til presidenten og visepresidenten, og dei har akseptert unnskyldinga mi, heiter det i Flynns oppseiingsbrev.

Trump har utnemnt den tidlegare generalløytnanten Keith Kellogg til fungerande sikkerheitsrådgjevar. Kellogg har tidlegare blitt utnemnt til sikkerheitsrådets stabssjef og var ein av Trumps rådgjevarar gjennom valkampen. Han var med og leidde USAs okkupasjon av Irak i den seinare sterkt kritiserte første perioden etter invasjonen i 2003.

Flynns avgang kjem mindre enn éin månad etter at Trump-administrasjonen tok over styringa. Flynn var ein lojal Trump-supporter gjennom heile valkampen, men tilknytinga hans til Russland skapte bekymring hos fleire.

Samtalar

Måndag kom det fram at Det kvite hus lenge skal ha visst at Flynn ikkje har fortalt alt om samtalane med Russlands ambassadør. Han blir skulda for å ha diskutert sanksjonane mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, same dag som president Barack Obama innførte dei. Dette var før Donald Trump utnemnde Flynn til nasjonal sikkerheitsrådgjevar.

Seint måndag sa to anonyme kjelder som kjende situasjonen, til nyheitsbyrået AP at justisdepartementet åtvara Trump-administrasjonen om at dei offentlege uttalane frå Det kvite hus om Flynns kontaktar ikkje samsvarte med kva som eigentleg fann stad. Ifølgje ei av kjeldene var departementet bekymra for at Flynn kunne vere sårbar for eventuell russisk utpressing.

Evaluerte situasjonen

Ei kjelde i Trump-administrasjonen sa Det kvite hus har vore klar over åtvaringa i fleire veker, men ville ikkje seie om presidenten hadde blitt informert.

Presidentens talsmann, Sean Spicer, sa måndag kveld at Trump "evaluerte situasjonen" og indikerte at Trump var i dialog med blant andre visepresident Mike Pence om det han meiner er det viktigaste temaet – USAs sikkerheit.

(©NPK)