Dommar avslo forsøk på å stoppe Dakota Access

Måndag avviste dommar James Boasberg kravet om å stoppe bygginga av røyrleidninga. Han meinte at så lenge det ikkje renn olje gjennom røyret, utgjer det ingen risiko for urfolksgruppene Cheyenne River og Standing Rock Sioux. Dei to gruppene har gått til søksmål mot prosjektet fordi oljerøyrleidninga som går under vassmagasinet Lake Oahe truar det gruppene ser på som ein heilag stad, og dei fryktar oljeforureining.

Dommaren sa måndag at han vil gå nærmare gjennom argumenta i ei ny høyring 27. februar.

–Det gir gruppene eit håp om at dei framleis kan vinne fram, seier formann i Cheyenne River Harold Frazier.

Utbygginga av siste del av oljerøyrleidninga begynte torsdag i førre veke. Både urfolk og andre motstandarar av røyrleidninga har det siste året demonstrert ved Lake Oahe, og det har vore ei rad samanstøytar med politiet. Til saman er nesten 700 menneske blitt arresterte.

