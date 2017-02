Snøskred tok fire liv i Alpene

Det vart først meldt at ytterlegare fem personar var sakna etter å ha blitt tatt av snømassane, men måndag kveld opplyste styresmaktene at leitinga var avslutta og at berre fire personar vart tatt av skredet.

Blant offera var to halvbrør på 15 og 19 år og far til den eldste. Skiguiden var 60 år gammal og blir omtalt som svært erfaren. Gruppa var 2.100 meter over havet og berre nokre tital meter frå ein skiheis då skredet gjekk. Dei stod alle på snowboard, men dei skal ha vore til fots då skredet gjekk.

Skuleferie

Det kjende skistaden Tignes ligg ved grensa til Italia. Ulykka skjedde midt i den franske skuleferien, og løypene var fulle av folk.

Om lag 40 personar og fleire hundar deltok i søket, og også eit helikopter vart sendt ut. Men ingen av offera vart gravne fram i live sjølv om alle hadde på seg utstyr som skulle gjere det lettare å finne dei under snømassane.

Kjende området

Skiguiden hadde tatt den same ruta tidlegare på dagen, og dei tre andre offera hadde besøkt anlegget fleire gonger tidlegare.

Årsaka til at skredet gjekk, var ifølgje den lokale skistasjon at vind hadde ført til at store snømengder var pakka saman.

Meteorologar vurderte måndag faren for skred til nivå 3 i området. Skalaen går frå 1–5, og 3 blir sett på som ein betydeleg fare.

Skredet er det dødelegaste i Alpene så langt i år. I fjor vart det registrert 45 skredulykker, og 21 personar mista livet.

(©NPK)