Romania skal halde folkeavstemming om korrupsjon

President Klaus Iohannis sette måndag i verk prosedyrane som skal leie fram til ei folkeavstemming. Ordlyden i forslaget som veljarane skal stemme ja eller nei til, er enno ikkje klart, og dato er førebels ikkje bestemt. Men Iohannis seier at det er viktig at veljarane får høve til å seie si meining om saka.

Iohannis har sjølv vore blant dei som har markert seg i kampen mot korrupsjon, og han har også bedt den sosialdemokratiske regjeringa endre kurs som følgje av masseprotestane.

Demonstrasjonane starta for snart to veker sidan etter at regjeringa vedtok eit hastedekret som skulle avkriminalisere visse former for underslag, dersom beløpet var under ein viss sum. Som følgje av protestane vart vedtaket oppheva, og regjeringa har varsla at det vil utarbeide eit nytt forslag som skal leggjast fram for nasjonalforsamlinga.

Regjeringas forsøk på å avkriminalisere visse former for korrupsjon i det offentlege, skjedde samtidig som leiaren for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står tiltalt for korrupsjon.

