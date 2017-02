Minst elleve drepne av sjølvmordsbombar i Lahore

Eksplosjonen fann stad utanfor provinsforsamlinga i Lahore, som ligg i Punjab-provinsen.

Ifølgje ein talsmann for politiet i byen, Ali Raza, køyrde ein mann på motorsykkel rett inn blant fleire hundre farmasøytar som demonstrerte mot ei ny lov som regulerer sal av legemiddel.

Politiet bekreftar at elleve menneske vart drepne og rundt 60 såra i eksplosjonen, blant dei fleire politifolk. Tilstanden til ni av dei såra blir omtalt som kritisk.

Panikk

TV-bilete frå staden viste store øydeleggingar og menneske som flyktar i panikk. Sjukehusa i Lahore bad folk om straks å oppsøkje sjukehus for å gi blod til bruk i behandlinga av såra.

Pakistansk sikkerheitsteneste sende 7. februar ut ei åtvaring om at "ei uidentifisert terroristgruppe" hadde planlagt "eit terroristangrep i Lahore".

Åtvaringa innebar skjerpa sikkerheit ved viktige bygningar, og innbyggjarane i byen vart samtidig oppfordra til å vere "ekstremt årvakne".

Truslar

Taliban-fraksjonen Jamaat-ul-Ahrar har tatt på seg ansvaret for sjølvmordsangrepet og hevdar i ei tekstmelding at det var hemn for offensiven til dei pakistanske regjeringsstyrkane mot militante islamistar i dei stammekontrollerte områda langs grensa til Afghanistan.

Same gruppe tok på seg også ansvaret for bomba som kravde over 70 menneskeliv i ein park i Lahore i påska i fjor, og fleire andre angrep.

Lahore er heim for rundt 10 millionar menneske, og berre Karachi har fleire innbyggjarar i Pakistan.

