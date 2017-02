Trump lovar å sikre Japans sikkerheit

– Bandet mellom våre to nasjonar og vennskapet mellom våre folk stikk veldig, veldig djupt. Denne administrasjonen skal sørgje for at bandet blir endå tettare, sa Trump under ein felles pressekonferanse med Abe i Det kvite hus fredag.

Han møtte Abe med ein klem då statsministeren kom til Det kvite hus fredag. Dei to leiarane er einige om at handelssamarbeidet mellom USA og Japan må tene begge partar.

– Med omsyn til økonomien så vil vi prøve å inngå eit handelssamarbeid som er fritt og gjensidig, sa Trump under pressekonferansen.

Tidlegare på dagen uttalte Abe at han håpar besøket vil bidra til å byggje opp ein "solid tillit mellom landa på leiarskapsnivå."

– Eg ønskjer å vise folket vårt og heile verda at USA og Japan har ein stødig allianse, sa Abe under eit møte med amerikanske næringslivsleiarar.

Den japanske statsministeren har med seg ei omfattande investeringspakke tilsvarande 1.260 milliardar kroner som skal bidra til å skape nye jobbar i USA.

