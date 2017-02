Lokale leiarar: Minst 19 sivile drepne i amerikansk flyangrep Afghanistan 

Eitt av måla var bustaden til Fida Mohammad i landsbyen Chinaria, og ti av dei drepne var medlemmer av familien hans, opplyser stammeleiaren Saifuddin Sanginwal.

Ni andre vart drepne i eit angrep mot bustaden til mulla Badshah i landsbyen Mata Lakara, ifølgje Sanginwal. Eit ukjent tal andre skal ha blitt fordi drepne i flyangrep mot landsbyen Toghi, seier han.

Ein talsmann for dei lokale styresmaktene i Sangin-distriktet, Mohammad Daoud, bekreftar at landsbyane Chinaria, Mata Lakara og Toghi vart angripne frå lufta og at "det er sivile offer".

Ein talsmann for guvernøren i Helmand-provinsen, Mohammad Omar Zwak, bekreftar også at amerikanske og afghanske fly angreip mål i landsbyane.

– Måla som vart angripne i går kveld, ligg i område som er under total Taliban-kontroll, seier Zwak, som nektar for at sivile vart drepne.

– Vi har nøyaktige rapportar frå området og sivile vart ikkje skadde. Dei som hevdar at det er sivile offer, kan rette desse klagene til guvernøren, seier Zwak.

(©NPK)