Fleire bilbomber ramma Mosul – minst 16 drepne

Jihadistgruppa IS har framleis kontroll over den vestlege delen av byen, og innbyggjarane i aust er framleis usikre på kva framtida vil bringe.

Ifølgje helsearbeidarar og sikkerheitskjelder vart tre ulike område i Aust-Mosul ramma av bilbomber fredag. Minst ti sivile og seks medlemmer av sikkerheitsstyrkane vart drepne, mens mange andre vart såra.

Ei av bombene ramma ein populær restaurant kalla Sayda Jamila. Den var ein av få spisestadar som hadde opna igjen etter at regjeringsstyrkane erklærte siger over IS i Aust-Mosul for nokre veker sidan. Då hadde heile byen vore under IS-kontroll i godt over to år.

Ein lokal politisjef skuldar ei "sovande IS-celle" for angrepet. Fredag bad han regjeringa i Bagdad om meir etterretningsstøtte for å avverje terrorangrep.

Få timar etter angrepa tok IS på seg ansvaret. Ifølgje ei fråsegn på nettstaden Aamaq stod gruppa bak tre sjølvmordsangrep i byen fredag. To av dei vart utført av angriparar til fots, mens i det tredje eksploderte ei bilbombe, går det fram av fråsegna.

