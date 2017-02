Desperat leiting etter bortførte hjelpearbeidarar i Afghanistan

– Det er dessverre ikkje noko nytt om våre to kollegaer. Vi prøver å finne dei, seier talsmannen for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Kabul, Thomas Glass.

Hjelpearbeidarane blei angripne av væpna opprørarar då dei var på veg med forsyningar vest for Shibirghan i Jowzjan-provinsen onsdag.

Seks av dei blei skotne og drepne på staden, fleire frå kloss hold, mens to blei bortført av angriperne. Ifølgje lokale styresmakter høyrer til opprørarane ei gruppe som har sverja truskap til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Ingen har tatt på seg ansvaret for overfallet på hjelpearbeidarane, og det skal heller ikkje ha komme krav frå kidnapparane.

ICRC har mellombels innstilt alt sitt arbeid i Afghanistan som følgje av angrepet, og dei tilsette i organisasjonen har fått beskjed om å halde seg i ro og ikkje reise rundt.

– Vi har vore her i 30 år og kjem sjølvsagt ikkje til å forlate landet, men dette angrepet gjer at vi må vurdere kva for følgjer det må få for våre operasjonar, seier Glass.

Taliban strekar sterkt under at dei ikkje hadde noko med angrepet å gjere og lover å sørje for sikkerheita for hjelpearbeidarar i områda dei kontrollerer.

– Taliban oppfordrar ICRC til ikkje å innstille sitt arbeid sidan Afghanistan meir enn nokon gong trenger humanitærhjelp og helsetenester, heiter det i ei kunngjering frå Taliban.

