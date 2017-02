EU-land kan bli pålagt å dele ut humanitære visum

I ei fråsegn tysdag argumenterer Mengozzi, som har som rolle å gi råd til EU-domstolen, at eitkvart EU-medlemsland må skrive ut visum på humanitært grunnlag dersom det dreier seg om frykt for alvorlege konsekvensar.

Fråsegna er eit svar på at Belgia har nekta å gi humanitære visum til ein familie frå Aleppo i Syria. Familien har ingen sterke band til Belgia, argumenterer belgiske styresmakter. Familien blir rekna med å framleis opphalde seg i Syria.

Argumentasjonen til Mengozzi er inga rettsleg bindande vurdering for EU-domstolen, men slike fråsegner blir ofte følgt opp når domsseiing skal finne stad. I denne saka vil det truleg skje om nokre veker. Dommen kan då setje presedens for flyktningpolitikken til EU-medlemslanda.

Migrasjonsekspert Yves Pascouau i tankesmia European Policy Centre meiner fråsegna til Mengozzi kan endre spelereglane fullstendig.

– Situasjonen i Belgia er jo ikkje isolert. I første omgang har dette betydning for mange familiar som allereie har fått avslag på sine visumsøknader. Men om domstolen seier at medlemslanda skal skrive ut visum, må ein anta at langt fleire kjem til å søke visum på konsulat i Libanon og andre stader, seier Pascouau.

