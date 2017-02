DeVos godkjend som utdanningsminister i USA

Alle dei demokratiske senatorane og to republikanarar stemte mot DeVos tysdag. Dermed var det i utgangspunktet 50 stemmer for DeVos, og 50 mot.

Stemma til Pence måtte til for å få henne godkjent med hårfin margin. Dette skal vere første gong noko sinne at visepresidenten har vore avgjerande for å godkjenne eit amerikansk regjeringsmedlem.

Demokratane i Senatet har kritisert DeVos for manglande relevant erfaring og økonomiske interesser knytt til organisasjonar som fremjar privatskular.

