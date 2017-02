Tyskland støttar Trumps Iran-sanksjonar

Irans rakettest søndag var eit openbert brot på FN-resolusjonane, seier Gabriel ifølgje Reuters.

Han seier at han har forståing for USAs reaksjon på rakettesten.

Men den tyske utanriksministeren åtvarar mot å blande saman rakettesten med atomavtalen som Iran og stormaktene forhandla fram i 2015 og som tredde i kraft i januar i fjor.

– Det er openbert at rakettesten ikkje har nokon konsekvens for atomavtalen, og at vi framleis støttar implementeringa av denne avtalen. Det er også klart at USA ikkje har intensjonar om å stille spørsmål ved denne avtalen no, sa Gabriel til reporterar under eit besøk i FN-hovudkvarteret i New York fredag.

(©NPK)