Svensk minister gjer narr av Trump

Lövin, som også er miljøvern- og utviklingsminister, la fredag ut biletet på Facebook-profilen sin. Biletet er teke medan ho signerer eit lovforslag til Sveriges nye klimalov, og rundt henne står sju kvinnelege medarbeidarar og ser på, éin av dei synleg gravid.

Svenske medium og kommentatorar i sosiale medium har peika på at biletet må vere teke som eit peik til USAs president Donald Trump. Trump har fleire gonger blitt avbilda på Det ovale kontor, omringa av sin stab – dei fleste av dei menn, medan han signerer nye lover.

Meir spesifikt trekkjer nyheitsbyrået AFP fram ei samanlikning til eit bilete av Trump 23. januar der han skriv under på ein presidentordre som hindrar at utanlandske organisasjonar som støttar abort, tek imot amerikansk pengestøtte. På dette biletet er det berre menn som omringar Trump medan han skriv under på presidentordren.

Lövin har kommentert biletet og seier det viser at "vi er ei feministisk regjering". Ho seier vidare at ho overlèt "til dei som ser på, å tolke biletet sjølv".

