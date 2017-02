Politirazzia i den franske nasjonalforsamlinga

Kjelder i den franske nasjonalforsamlinga stadfester overfor nyheitsbyrået Reuters at politiet har søkt gjennom fleire kontor i det franske senatet, på leiting etter dokument som kan kaste lys over skuldingane som blir retta mot presidentkandidaten til høgrepartiet Republikanarane.

Ifølgje nyhets- og satiremagasinet Carnard Enchaine lønna François Fillon i fleire år kona Penelope med offentlege middel, for arbeid det ikkje har latt seg gjere å dokumentere at ho utførte.

Til saman skal det vere snakk om rundt 500.000 euro, nærmare 4,5 millionar kroner, i lønn over ein tiårsperiode.

Det er ikkje forbode for franske folkevalde å tilsetje og lønne familiemedlemmer, men Canard Enchaine fann ingen som kunne seie kva for eit arbeid Penelope Fillon har utført for ektemannen.

60 prosent av dei spurde i ei fersk meiningsmåling meiner at Fillon bør trekke seg som presidentkandidat, noko også stadig fleire i hans eige parti har gitt uttrykk for.

Fillon nektar for å ha gjort noko gale og hevdar å vere offer for ei politisk svertekampanje.

