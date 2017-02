EU-leiarane samla til terapitime om Trump

Offisielt var "internasjonale utfordringar" sett opp som diskusjonstema for lunsjen på EUs uformelle toppmøte på Malta fredag. Men i praksis var det venta at diskusjonen for det meste ville dreie seg om Donald Trump.

På veg inn til toppmøtet gav fleire av EUs leiarar tydeleg uttrykk for sin irritasjon og uro over den nye presidenten.

– Vi har ærleg talt ganske blanda kjensler, seier statsministeren i Austerrike Christian Kern.

Ifølgje han er det fleire aspekt ved Trumps politikk som vekkjer uro. Men austerrikaren vil ikkje gå så langt som til å kalle Trump ein trussel.

– Han kan tvert imot bli ein katalysator for eit sterkare og meir foreint Europa. Eg meiner dette er ein vekkjar. Det gir meining å ha ein intens diskusjon akkurat no om kvar vi er på veg, seier Kern.

Vil stake ut kursen sjølv

Bodskapen frå Tysklands statsminister Angela Merkel er at EU må finne sin eigen veg vidare.

– Europa held si skjebne i eigne hender, seier Merkel.

– Dess sterkare og tydlegare vi definerer vår eiga rolle i verda, desto betre kan vi ta vare på dei transatlantiske banda, seier ho.

Frankrikes president François Hollande er skarpare i tonen.

– Det er uakseptabelt at USAs president gjennom sine utsegner skal øve eit press om kva Europa skal vere og ikkje vere, seier han.

"Detaljar er viktige"

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker seier han føler eit behov for å forklare amerikanarane kva EU eigentleg dreier seg om.

– Eg får nokre gonger inntrykk av at den nye administrasjonen ikkje kjenner EU i detalj. I Europa er detaljar viktige, seier han.

Så langt er Storbritannias statsminister Theresa May den einaste blant dei 28 stats- og regjeringssjefane i EU som har møtt Trump ansikt til ansikt. Men fleire andre, deriblant Merkel og Hollande, har snakka med han på telefon etter at han overtok som president.

Xavier Bettel, som er statsminister i Luxembourg, seier det nå blir viktig å høyre frå dei kva dei har å fortelje.

– Det er for tidleg å trekke konklusjonar. Men det vi har sett dei siste dagane, representerer verkeleg ikkje dei verdiane eg kjemper for i politikken, seier han.

(©NPK)