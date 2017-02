Bra start på året for eurosona

Det viser ei oversikt frå finansinformasjonsselskapet IHS Markit. Spesielt i Irland, Spania og Frankrike blei det skapt mange nye arbeidsplassar.

– Ved at jobbar blir skapt i det raskaste tempoet sidan finanskrisa, ser det verkeleg ut som om verksemder vurderer ekspansjon, og dei verkar ikkje nemneverdig bekymra for korleis forretningane vil bli påverka av den politiske uvissa, seier Chris Williamson, sjeføkonom i IHS Markit.

I fjerde kvartal i fjor var den økonomiske veksten i eurosona på 0,5 prosent, noko som er rekna som ein sunn vekst. Veksten i industrien og tenestesektoren heldt seg omtrent på same nivå i januar, og det ligg no an til ein vekst på 0,4 prosent i årets første kvartal. IHS Markit trur på ein "robust" vekst i 2017, ikkje minst på grunn av betringa på arbeidsmarknaden.

Arbeidsløysa i dei 19 eurolanda har no falle til 9,6 prosent i snitt, ifølgje tal som blei lagt fram tidlegare i veka. Det er det lågaste nivået sidan mai 2009, før Hellas og fleire andre land blei råka av gjeldskrise.

Ei bekymring er likevel auka inflasjon, som i stor grad kjem av høgare oljeprisar. Ekspertane meiner også at den politiske uvissa rundt blant anna Donald Trump, brexit og vala i Frankrike og Tyskland, kan ramme oppgangen.

