Al-Qaida gjenerobrar byar i Jemen

I fjor sommar blei dei ytterleggåande jihadistane drivne ut av Lauder og Shakra, men torsdag kveld var dei to byane igjen under al-Qaidas kontroll. Ifølgje AFP blei også ein tredje by, Ahwar, nyleg innteken av al-Qaida.

Lokale kjelder seier det er frykt for at gruppa snart vil ta over provinshovudstaden Zinjibar. Den ligg mindre enn 5 mil frå hamnebyen Aden, som fungerer som hovudbase for den jemenittiske regjeringa. I hovudstaden Sana lenger nord er det Houthi-militsen som har kontroll.

Al-Qaida har greidd å utnytte kaoset som gjennom dei to siste åra har oppstått gjennom borgarkrigen mellom regjeringsstyrkar og houthi-opprørarar.

Al-Qaidas offensiv sør i landet skjer få dagar etter ein amerikansk spesialoperasjon mot al-Qaida i Baidan-provinsen. Ein amerikansk spesialsoldat mista livet, mens tre soldatar blei såra då dei hamna i harde kampar. Onsdag erkjente Pentagon at operasjonen også førte til at fleire sivile blei drepne. Ifølgje aktivistar blei over 20 sivile drepne, mange av dei barn. Operasjonen er den første i sitt slag etter at Donald Trump blei USAs president.

