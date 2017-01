FN slepper ned mat til omringa syrisk by

FN-organisasjonen slepper no ned maten i eit anna området enn tidlegare i Deir al-Zor, ettersom IS tok kontroll over det første området for to veker sidan.

Området har vore omringa av den ytterleggåande jihadistgruppa sidan 2015. Dermed har titusenvis av sivile blitt sperra inne saman med regjeringssoldatar og regjeringsvennlege militssoldatar.

Ein reknar med at i alt 80.000 menneske er fanga i byen.

Tidlegare i januar innleidde IS endå eit angrep på byen, noko som førte til at vegsambandet mellom byen og flyplassen vart brote.

