FN ber om milliardar til barn i svoltkatastrofar og krig

Meir enn 40 prosent av pengane dei ber om, vil gå til å hjelpe barn som enten har blitt drivne på flukt internt eller har flykta til utlandet i den seks år lange borgarkrigen i Syria.

Organisasjonen peikar på at 7,5 millionar barn lir av akutt underernæring, og trekker særleg fram konsekvensane av konfliktane som har herja i Jemen og Nigeria. I dei tre konfliktherja nordaustlege nigerianske delstatane lir 450.000 barn av underernæring, mens i Jemen lir 460.000 barn under fem år av det same.

UNICEF følgjer opp bønna frå i fjor, då dei bad om 25 milliardar kroner ved starten av året. USA, som gav 3,3 milliardar kroner, var landet som bidrog mest. UNICEFs nødhjelpsdirektør Manuel Fontaine håpar dette fortset under den nye administrasjonen.

–Vi håpar verkeleg at USA beheld denne tradisjonen med å hjelpe oss, seier han.

