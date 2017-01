EU-presidenten ser USA som ein trussel

I eit brev til stats- og regjeringssjefane i EU listar Tusk opp truslar som gjer situasjonen "farlegare enn nokon gong før" for EU.

Fleire internasjonale utfordringar er til saman ein ytre trussel. I denne kategorien finst Kina, den aggressive politikken Russland fører overfor Ukraina, krigar, terrorisme og radikal islam i Midtausten – og utsegner frå den nye regjeringa til Donald Trump.

– Særleg set endringa i Washington EU i ein vanskeleg situasjon. Den nye administrasjonen ser ut til å stille spørsmål ved dei siste 70 åra med amerikansk utanrikspolitikk, skriv Tusk.

Dei andre truslane han nemner i brevet tysdag, er EU-fiendtleg nasjonalisme i EU-land og ein elite som flørtar med populisme i håp om å vinne stemmer.

Trump har før rost britane for å melde seg ut av EU og spådd at fleire land kjem til å gjere det same. Den amerikanske presidenten har snakka i svært positive ordelag om sjansane for fleire utmeldingar, poengterer Guy Verhofstadt, EUs sjefforhandlar i dei kommande brexit-forhandlingane med Storbritannia.

Verhofstadt meiner Trump er ein av dei tre største truslane mot EU framover. Dei andre alvorlege truslane er Russlands president Vladimir Putin og radikal politisk islam, hevda sjefforhandlaren i ein tale til tankesmia Chatham House i London måndag.

Her hevda Verhofstadt at Trump har sendt folk til Berlin og Paris for å leggje til rette for fleire folkerøystingar om utmelding av EU. Dette skal ha skjedd under påverknad frå den omstridde Trump-rådgivaren Steve Bannon.

(©NPK)