Tyrkisk arrestordre mot avhoppa offiserar

Tyrkia kravde dei åtte offiserane i sommar. Den formelle arrestordren blei skriven ut torsdag, rett etter at høgsterett i Aten vedtok å avvisa utleveringskravet.

Offiserane er mistenkte for å ha vore med i kuppforsøket i Tyrkia i fjor. Alle åtte flykta til den greske byen Alexandropoulos i eit militærhelikopter dagen etter kuppforsøket i juli i fjor. Dei har sidan fått avslag på asylsøknadene sine, men desse er no til ny behandling.

Nektar kuppinnblanding

Offiserane har opplyst at slektningar i Tyrkia har mist jobbane sine og fått inndrege passa sine. Dei nektar for at dei var innblanda i kuppforsøket, men seier samtidig at dei fryktar for liva sine viss dei blir sendt tilbake, skriv avisa Kathimerini.

Før avgjerda til Høgsterett, hadde saka blitt behandla i tre ulike dommarpanel, der avgjerdene har vore sprikande. Høgsterett tok over saka etter at ein ankedomstol kom fram til at fem av offiserane skulle få bli i Hellas, mens tre skulle utleverast.

Kypros på spel

No som høgsterett har avvist utleveringskravet til Tyrkia, er avgjerda endeleg.

Det kan likevel føra til eit endå meir anstrengt forhold mellom Tyrkia og Hellas i ein tid der fredsforhandlingane på Kypros står på spel. (©NPK)