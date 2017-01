– Eg kan no offisielt seie at ytterlegare to personar er døde – to chilenske brannmenn som vart funne i Maule-elva, seier innanriksminister Mario Fernandez.

Frå før av er fire meldt døde i brannen, som har spreidd seg over nærmare 2.000 kvadratkilometer. 4.000 personar er evakuerte.

(©NPK)